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Спенс: Историята на Интер ме привлече, това е огромен клуб

  • 16 авг 2026 | 10:27
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Спенс: Историята на Интер ме привлече, това е огромен клуб

Новото попълнение на Интер Джед Спенс заяви, че е бил „привлечен от историята“ и трофеите на клуба, отбелязвайки, че „това наистина е огромен клуб“ след напускането на Тотнъм Хотспър. Новото попълнение на „нерадзурите“ увери, че „обича да поема рискове“ на терена. Универсалният краен защитник пристигна в Милано в четвъртък вечер, премина всички медицински прегледи в петък, след което бе обявен като ново попълнение.

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Сделката е на стойност 35 милиона евро, включително бонуси, като Тотнъм Хотспър ще получи и 10 процента от бъдеща продажба на играча. Спенс подписа договор със „нерадзурите“ до юни 2031 г. и се завръща в Серия А след краткия си престой под наем в Дженоа през 2024 г.

„Това е огромен клуб и голяма стъпка за мен и моето семейство. На седмото небе съм, че съм тук, и съм готов да започна“, заяви той пред официалния на клуба. „Определено бях привлечен от историята. Достатъчно е само да погледнете зад нас всички тези трофеи. Това наистина е огромен клуб.“

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Интер добави още два трофея през миналия сезон, спечелвайки Скудетото и Купата на Италия за постигането на домашен дубъл. Донякъде необичайно за английски национал, той вече е играл в Англия, Франция и Италия по време на кариерата си.

„Тези периоди ме оформиха много. Научаваш толкова много, когато играеш в чужбина. Мога да кажа, че станах мъж, докато бях в чужбина, и съм благодарен за тези преживявания“, добави Спенс.

По време на престоя си в Дженоа той е имал възможност да усети атмосферата на „Сан Сиро“.

„Спомням си, че беше страхотно време. Толкова много легенди са играли там. Беше специално преживяване, а сега съм щастлив да се завърна като играч на Интер.“

Запитан за емблематичното си изчистване от голлинията срещу Джулиано Симеоне за Аржентина на полуфинала на Световното първенство, той увери: „Аз съм от типа играчи, които обичат да поемат рискове, и точно това ще видите от мен в Интер.“

Спенс идва като заместник на Дензъл Дъмфрис, който премина в Реал Мадрид. Англичанинът носи допълнителна универсалност с умението си да играе и отляво, като се смята, че е по-добър в защита от нидерландеца.

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„Защитните ми умения са най-голямата ми сила, заедно с изнасянето на топката. Бих искал да добавя повече голове и асистенции към играта си. Ако успея да го направя, ще бъда в много, много добра позиция.“

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Снимки: Gettyimages

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