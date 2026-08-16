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Карик: Днес не бяхме на ниво, но сме готови за старта на сезона

  • 16 авг 2026 | 07:32
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Карик: Днес не бяхме на ниво, но сме готови за старта на сезона

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик сподели смесени чувства след края на лятната подготовка на „червените дяволи“. Английският гранд завърши предсезонния си тур с поражение 2:4 от Милан в Полша, но Карик бе категоричен, че тимът му е в отлично настроение за старта на Премиър лийг в събота.

„Като изключим днешния ден, мисля, че лятото беше много позитивно, но няма как да не сме разочаровани от представянето срещу Милан. Днес просто не играхме добре. Има определени причини за това, от които трябва да си извлечем поуки и да се подобрим. Някои от момчетата записаха първите си игрови минути, така че имаше различни фактори. Това обаче не са оправдания – просто не бяхме на ниво“, коментира Карик пред MUTV.

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Той обърна сериозно внимание на физическото състояние на състава и предстоящата програма на базата в Карингтън.

„Като цяло обаче сме готови за следващата седмица. Сигурен съм, че много от футболистите ще се чувстват по-добре след натрупаните минути днес. Свършихме огромно количество работа на тренировъчния терен, а представянето ни в останалите мачове беше доста добро. Влизаме в следващата седмица в добро настроение. Момчетата ще получат почивен ден в неделя, след което се завръщаме за останалата част от седмицата. Предстоят ни пет дни разнообразни тренировки – понякога по-тежки, понякога възстановителни. Ще работим здраво, за да извлечем максимума. Страхотно е, че вече целият състав е събран у дома в Карингтън и всички очакваме с нетърпение началото.“

Карик допълни, че наличието на широк състав му носи сладки грижи, тъй като трябва да вземе важни решения за стартовите 11 преди гостуването на Хъл Сити. Той отчете като сериозен позитив завръщането в игра на Маркъс Рашфорд, Коби Мейну и Лисандро Мартинес, които записаха първи летни минути като резерви в Полша.

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Снимки: Gettyimages

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