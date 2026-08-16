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Рубен Аморим: Горд съм, че бях в Ман Юнайтед, но сега мисля само за проекта в Милан

  • 16 авг 2026 | 06:58
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Рубен Аморим: Горд съм, че бях в Ман Юнайтед, но сега мисля само за проекта в Милан

Треньорът на Милан Рубен Аморим коментира победата с 4:2 над Манчестър Юнайтед в последната лятна проверка на тима, играна в Полша. Португалецът подчерта, че въпреки доброто представяне, единственото нещо, което има значение, е предстоящият официален старт на сезона в Серия "А" срещу Торино. Той подчерта, че не таи лоши чувства към "червените дяволи", откъдето бе уволнен преди няколко месеца.

"Резултатът от днес няма значение, защото важното е да спечелим в неделя срещу Торино, а това ще бъде напълно различен сблъсък. Днес имахме повече пространства за игра. Естествено, усещането в отбора е коренно различно, когато печелиш, особено когато го правиш с добра игра. Трябва обаче да ни тревожи начинът, по който допускаме голове – буквално ги подаряваме на съперниците си. Предсезонната подготовка не се брои, длъжни сме да спечелим следващия двубой“, заяви Аморим.

Специалистът бе попитан дали изпитва по-специални чувства след успеха над бившия си тим, на което той отговори директно: „Не. За мен това беше нормален мач. Откакто подписах с Милан, не изпитвам нищо към Манчестър Юнайтед. Горд съм, че бях там и все още обичам клуба, но след като преминах в Милан, нямам никакви негативни усещания, защото съм много щастлив. Намирам се точно там, където искам да бъда, и желая единствено да продължа работата си тук. Разбира се, беше специално да играя срещу тях отново, но просто исках да спечелим тази последна проверка, за да се представим добре преди старта на кампанията.“

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Аморим коментира и решението си да остави четирима футболисти извън състава за подготовката.

„Всички те се справиха отлично, но трябва да правим избори. Променяме нещата и мисля, че е важно да го направим точно сега, защото сме в началото на нов проект. Имаме млади играчи, които ще получат шансове, и трябваше да освободя място за тях. Както ви казах още при завръщането ни от Джакарта, с група от близо 40 футболисти е абсолютно възможно да се подготвиш качествено за сезона. Съжалявам за момчетата, но това решение бе задължително“, отсече португалецът.

Наставникът изрази и задоволството си от подкрепата на собственика Джери Кардинале, който бе плътно до отбора на клубната база през седмицата.

„Не става въпрос само за мен. Всички в Миланело са изключително щастливи, когато виждат собственика постоянно там, да разговаря с всеки един човек в нашия дом. Ние сме като едно семейство. Мисля, че много неща се промениха през тази година и това ясно се вижда. Направихме страхотен разговор и планираме както настоящето, така и бъдещето на този клуб“, допълни Аморим.

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Снимки: Gettyimages

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