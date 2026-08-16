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Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
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Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Днес от 19:00 часа ЦСКА и Ботев (Враца) излизат в мач от петия кръг на efbet Лига, който ще се проведе на националния стадион “Васил Левски”.

“Червените” не се възползваха от правото си да отложат една среща около плейофите в европейските клубни турнири и след тежкия реванш и драматичното елиминиране на Макаби (Тел Авив) спортно-техническият щаб на софиянци реши да продължи с двубоите четвертък-неделя.

Очаква се и за този мач Христо Янев да извърши рокади спрямо състава, стартирал срещу израелците в четвъртък. Аут за сблъсъка е контузеният Анджело Мартино, а не е ясно какво е състоянието на капитана Жордао, който в четвъртък бе заменен още на почивката.

ЦСКА няма други проблеми от подобно естество. Най-вероятно сред 11-те ще попаднат играчи като Брахими, Цварц и Етоо, които влязоха след почивката срещу Макаби. Още повече, че отборът трябва да съхрани сили за предстоящата през следващата седмица визита на гръцкия ОФИ Крит в плейоф за ЛЕ.

Далеч по-големи главоболия има наставникът на врачани Тодор Симов. Той трябва да реши доста проблеми около окомплектоването на състава. Аут за днешната среща са Иван Горанов и Марин Орлинов. Защитникът бе изгонен в предишния кръг срещу Славия, а стражът се контузи и напусна принудително игра.

Не е ясно дали ЦСКА ще позволи на преотстъпените Санянг и Кичуков да вземат участие в мача. “Червените” имат предварителна договорка Ботев да не ги използва в този двубой.

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