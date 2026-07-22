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Оскверниха чисто нов стенопис на героя Феран Торес

  • 22 юли 2026 | 14:05
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Феран Торес вече е част от историята на испанския футбол. Нападателят от Валенсия отбеляза гола, който донесе втората световна титла на националния отбор, след като се появи от резервната скамейка и се възползва от асистенция на Нико Уилямс, за да вкара единственото попадение във финала срещу Аржентина.

Името му вече се нарежда до това на Андрес Иниеста, а в Барселона решиха да му отдадат почит. Във вторник уличният артист ТиВиБой нарисува стенопис в квартал Грасия, близо до метростанция „Жоаник“, изобразяващ испанския нападател да целува световната купа с двете звезди над нея.

Този стенопис обаче просъществува само няколко часа. В нощта на вторник срещу сряда няколко души с качулки решават да вандализират творбата, задрасквайки изображението със следното съобщение: „Майната ѝ на Испания, искаме каталунски национален отбор“. Тези сепаратисти не са уважили стенописа на Феран, което не се е харесало на повечето жители на квартала, които смятат, че свободата на изразяване не е била зачетена.

Различни сдружения и политически партии в Барселона реагираха на този вандалски акт и го разкритикуваха остро, защитавайки подкрепата, която националният отбор получи от града по време на Световното първенство.

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