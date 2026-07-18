"Поредното страхотно решение": Тръмп похвали Инфантино за скандала с Балогун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали Джани Инфантино за „поредното страхотно решение“, след като наказанието на Фоларин Балогун от един мач беше временно отменено. Това се случи след телефонен разговор на Тръмп с президента на ФИФА по повод червения картон на американския нападател и предизвика голям скандал на Световното първенство.

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По време на събитие в „Тръмп Тауър“ в Манхатън в петък – на което нито Тръмп, нито Инфантино приеха въпроси от медиите – двамата направиха равносметка на турнира. В рамките на забележителните 25 минути американският президент разкритикува и дефанзивната тактика на английския селекционер Томас Тухел при загубата от Аржентина на полуфиналите. Двамата обсъдиха също възможността Световното първенство да бъде разширено до 64 отбора преди следващото издание при мъжете през 2030 г.

ФИФА и Тръмп бяха съвместни домакини на прием в „Тръмп Тауър“ преди финала на Световното първенство в неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. ФИФА има офис в „Тръмп Тауър“, за който плаща наем на семейния бизнес на Тръмп.

Инфантино намекна, че сред присъстващите са държавни ръководители от цял свят, представители на футболни федерации, членове на Съвета на ФИФА и бивши футболисти, които той определя като „легенди на ФИФА“. Представители на журналистическия пул на Белия дом също присъстваха, но след турнир, белязан от множество сериозни скандали, Инфантино и Тръмп не отговориха на нито един въпрос.

Към петък вечерта ФИФА не беше обявила заключителна пресконференция, на която медиите да имат възможност да задават въпроси на Инфантино.

По-рано в петък президентът на ФИФА не се появи на предварително обявено публично събитие с бившия английски защитник Рио Фърдинанд на Fanatics Festival. В началото на седмицата събитието присъстваше в програмата, но до петък сутринта беше премахнато. Впоследствие от ФИФА заявиха, че подобна проява никога не е била планирана.

Събитието в „Тръмп Тауър“ започна с Тръмп и Инфантино, застанали в предната част на залата, докато звучеше песента на Лий Грийнууд „God Bless the U.S.A.“. Тя често се използва при излизането на Тръмп на неговите политически митинги. Проявата завърши с „Y.M.C.A.“ на Village People – друга песен, която често звучи на събитията на Тръмп.

Инфантино говори пръв, като заяви пред Тръмп, че със Световното първенство са „надминали всички очаквания“. Той посочи, че по този начин е изпълнил обещанието, което е дал на Тръмп през лятото на 2018 г., малко след като домакинството беше спечелено по време на първия мандат на Тръмп в Белия дом.

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Инфантино похвали американския президент:

„Казахте ми, че Америка ще приветства света, и наистина го направихте. Всички, които дойдоха тук, се насладиха на турнира, както и всички, които останаха у дома.“

Инфантино не спомена решението на САЩ да не допуснат в страната сомалийския съдия на ФИФА Омар Артан. Представители на американската администрация твърдят, че причината е негова „връзка със заподозрени членове на терористични организации“.

На пресконференция преди турнира Инфантино защити правото на САЩ да охраняват своите граници и добави:

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„Понякога е важно просто да се успокоим и да се отпуснем.“

Инфантино не спомена и проблемите, за които националният отбор на Иран сигнализира по време на състезанието. Капитанът Мехди Тареми определи организацията на турнира като „бедствие“ заради ограниченията, свързани с визите и придвижването на отбора.

Четири от участващите на Световното първенство държави – Иран, Хаити, Сенегал и Кот д’Ивоар – са обект на забрани за пътуване, което ограничи възможностите на техните привърженици да посетят турнира.

„Смятам, че всеки отбор трябва да може да има своите хора до себе си. Затова не разбирам защо хората от Африка не могат да имат своите привърженици“, заяви капитанът на Сенегал Калиду Кулибали пред The Athletic по време на груповата фаза.

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Снимки: Imago