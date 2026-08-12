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  3. АЕК плаши Левски с 20 национали

АЕК плаши Левски с 20 национали

  • 12 авг 2026 | 12:42
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Отборът на АЕК има в настоящия си състав 20 различни мъжки национални футболисти. Шампионът на Гърция притежава много сериозни имена в групата си, като в този списък не влиза дори двукратния медалист от световни първенства Домагой Вида, който прекрати участието си в националния отбор на Хърватия преди няколко години. Сред националите е и нашият Мартин Георгиев.

Ето кои играчи на АЕК са национали на държавите си:

Томас Стракоша, Ставрос Пилиос (Албания)

Аролд Мукуди (Камерун)

Лазарос Рота, Петрос Манталос (Гърция)

Мартин Георгиев (България)

Каан Кайринен (Финландия)

Мият Гачинович, Лука Йович (Сърбия)

Ловро Маер (Хърватия)

Разван Марин (Румъния)

Никлас Елиасон (Швеция)

Милан Виталис, Барнабас Варга (Унгария)

Хаким Сахабо (Руанда)

Дерек Кутеса (Швейцария)

Олександър Зубков (Украйна)

Абубакари Койта (Мавритания)

Зини (Ангола)

Францди Пиеро (Хаити)

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