Лудост на Мадейра заради "сватбата на Роналдо"... но без следа от младоженците

Истинска лудница обхвана остров Мадейра тази събота. Стотици хора се събраха около Катедралата в Фуншал и хотел „Савой Палас“, очаквайки Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, пише „А Бола“.

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Британският вестник „Сън“ разпространи слух през миналата седмица, че тези две места ще бъдат домакини на сватбата на португалската звезда, като церемонията на аржентинката трябвало да се състои тази събота във Фуншал. Религиозната церемония в катедралата щяла да предшества сватбеното тържество в петзвездния хотел. Новината подхрани очакванията на местни жители и любопитни туристи... но до момента няма и следа от младоженците. Така над 2000 "неканени гости" станаха свидетели на друга сватба, предвидена в катедралата. Елма Авейро, сестрата на Кристиано Ронадо, реагира иронично на тълпата в социалните мрежи: „Защо тези хора си мислят, че Роналдо ще се ожени, след като той самият никога не е обявявал такова нещо. Ето така.“

European media went wild over Cristiano Ronaldo's August 8 wedding in Madeira, while the actual ceremony belonged to a local couple named Fábio Ramos and Fátima Nicole Cunha Teixeira. Over 2,000 spectators gathered as the bride arrived in a vintage Rolls-Royce, and the crowd… pic.twitter.com/4eXbSBGRL8 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 9, 2026

Джорджина Родригес обяви годежа си в публикация в социалните мрежи на 11 август 2025 г.: „Да, искам. В този и във всичките си животи.“ Припомняме, че Роналдо все още не се е присъединил към предсезонната подготовка на „Ал Насър“.

🤯 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘: Cristiano Ronaldo caused absolute chaos at a wedding in Madeira… without even being there. 😭🇵🇹



More than 2,000 fans packed the streets outside Funchal Cathedral after becoming convinced Cristiano and Georgina Rodríguez were secretly getting married.… pic.twitter.com/4nZVDAWwa4 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 9, 2026

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Снимки: Gettyimages