Лудост на Мадейра заради "сватбата на Роналдо"... но без следа от младоженците

Истинска лудница обхвана остров Мадейра тази събота. Стотици хора се събраха около Катедралата в Фуншал и хотел „Савой Палас“, очаквайки Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, пише „А Бола“.
Сватбата на годината наближава! Ето кога Кристиано и Джорджина минават под венчилото
Британският вестник „Сън“ разпространи слух през миналата седмица, че тези две места ще бъдат домакини на сватбата на португалската звезда, като церемонията на аржентинката трябвало да се състои тази събота във Фуншал. Религиозната церемония в катедралата щяла да предшества сватбеното тържество в петзвездния хотел. Новината подхрани очакванията на местни жители и любопитни туристи... но до момента няма и следа от младоженците. Така над 2000 "неканени гости" станаха свидетели на друга сватба, предвидена в катедралата. Елма Авейро, сестрата на Кристиано Ронадо, реагира иронично на тълпата в социалните мрежи: „Защо тези хора си мислят, че Роналдо ще се ожени, след като той самият никога не е обявявал такова нещо. Ето така.“
Джорджина Родригес обяви годежа си в публикация в социалните мрежи на 11 август 2025 г.: „Да, искам. В този и във всичките си животи.“ Припомняме, че Роналдо все още не се е присъединил към предсезонната подготовка на „Ал Насър“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages