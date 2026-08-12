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  3. Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
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Класирането на българския първенец Левски в плейофите на Шампионската лига вече покачи клубния коефициент на "сините" на 10.000. След отстраняването на Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат отборът на Хулио Валескес вече натрупа 3 точки за тази година, което е повече 2.500, заработени от софиянци при участието на плейофите в Лигата на конференциите, загубени от Айнтрахт (Франкфурт) и АЗ Алкмаар в последните три години. 

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Важно е да се отбележи, че това е само първата крачка, тъй като влизане в групите на най-престижния турнир в Европа ще донесе на Левски автоматично още 3 точки, а осигуреното вече участие в групите на Лига Европа гарантира вдигане трупане на тови точки до след Нова година. Допълнително всяка победа или равенство в двата турнира вече подобряват автоматично съотношението и съответно и коефициента на България.

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Междувременно, въпреки че загуби още един евроучастник, България вече натрупа общо коефициент от 2.750 през този сезон, като по този показател влезе в Топ 10. В приноса на родните клубове до момента България е пред Франция и Хърватия във временното класиране за този сезон. България се изкачи с едно място и в общото класиране за последните пет години с коефициент от 20.437, като успя да изпревари Словакия и вече е на 27-а позиция. 

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Снимки: Startphoto

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