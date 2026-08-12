Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Класирането на българския първенец Левски в плейофите на Шампионската лига вече покачи клубния коефициент на "сините" на 10.000. След отстраняването на Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат отборът на Хулио Валескес вече натрупа 3 точки за тази година, което е повече 2.500, заработени от софиянци при участието на плейофите в Лигата на конференциите, загубени от Айнтрахт (Франкфурт) и АЗ Алкмаар в последните три години.

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Важно е да се отбележи, че това е само първата крачка, тъй като влизане в групите на най-престижния турнир в Европа ще донесе на Левски автоматично още 3 точки, а осигуреното вече участие в групите на Лига Европа гарантира вдигане трупане на тови точки до след Нова година. Допълнително всяка победа или равенство в двата турнира вече подобряват автоматично съотношението и съответно и коефициента на България.

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Междувременно, въпреки че загуби още един евроучастник, България вече натрупа общо коефициент от 2.750 през този сезон, като по този показател влезе в Топ 10. В приноса на родните клубове до момента България е пред Франция и Хърватия във временното класиране за този сезон. България се изкачи с едно място и в общото класиране за последните пет години с коефициент от 20.437, като успя да изпревари Словакия и вече е на 27-а позиция.

📈 🇧🇬 Bulgaria enters Top 10 in seasonal coefficient and lands on 9th, but loses another team.



📈 🇭🇷 Croatia jumps 4 spots to 11th. pic.twitter.com/zuo9zzol78 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 11, 2026

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Снимки: Startphoto