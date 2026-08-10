Сестрата на Кристиано Роналдо критикува фалшиви новини за сватба

Фенове и медии очакваха сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес в катедралата във Фуншал в събота. Пред олтара обаче застана съвсем друга двойка. Португалският футболист реагира на това със смях, докато сестра му Елма Авейро беше изненадана от поведението на медиите и доверчивостта на феновете.

Множество източници почти със сигурност съобщиха, че звездната двойка ще се ожени през уикенда на португалския остров Мадейра, родното място на 41-годишния нападател. Впоследствие трябваше да се проведе грандиозно тържество в хотел „Савой Палас“.

Повече от две хиляди фенове се събраха във Фуншал с надеждата да станат свидетели на сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес. Когато най-накрая пред катедралата пристигна сив „Ролс-Ройс“, тълпата веднага се натъпка напред и извади мобилните си телефони, но от колата излезе съвсем друга двойка.

„Поздравления за Никол и Фабио! След малко объркване на улицата с толкова много хора и журналисти, най-накрая успяхме да затворим вратите на църквата и да празнуваме“, гласеше публикация в официалния профил на катедралата във Фейсбук.

Остра реакция от сестрата на Роналдо

Впоследствие предприемачът и инфлуенсър Елма Авейро също реагира в Инстаграм. „Защо тези хора си мислят, че Кристиано Роналдо ще се жени, когато той самият никога не го е обявявал? Нима хората не разбират, че медиите изобщо нищо не знаят? Те просто искат да знаят. И затова си измислят истории. Това е сюрреалистично!“ написа сестрата на Роналдо в социалната мрежа.

Още в края на юли Елма, заедно с другата си сестра Катя, по време на модно ревю за TV 7 Dias отрекоха слуховете за сватбата на Роналдо. „Датата все още не е определена. Тази година няма да облека сватбена рокля, нито за себе си, нито за него“, заяви Катя Авейро.

„Кристиано първо каза, че ще се ожени. След това обаче това беше отложено. Не знам как ще продължи. Но да, той ще се ожени. И ние го подкрепяме“, допълни Елма Авейро. Спекулациите, че сватбата трябва да се състои на Мадейра, обаче тя определи като неверни.

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