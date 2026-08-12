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  3. Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
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Сблъсъците между Левски и АЕК (Атина) в плейофа на Шампионската лига се очертават като исторически за българския футбол от финансова гледна точка. Това ще са най-скъпите мачове, в които е участвал роден отбор.

Ако “сините” успеят да преодолеят гръцкия шампион, те ще си гарантират минимум 18 662 000 евро от наградния фонд на ШЛ. Към това ще се добавят и други приходи и по този начин сумата ще доближи 20 млн. евро.

При успех в основната фаза пък всеки клуб получава бонус от 2,1 млн., а равен носи 700 000 евро.

За справка Лудогорец взе 12,7 млн. евро за влизането си в групите на ШЛ през сезон 2016-2017 и 8,6 млн. от сезон 2014-2015. Разградчани заработиха и по 1,5 млн. евро от спортно-технически постижения.

Дори Левски да отпадне от АЕК, “сините” пак ще генерират огромни за български клуб приходи. Само от гарантираното си участие в основната фаза на Лига Европа българският шампион ще получи 9,6 млн. евро.

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