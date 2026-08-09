Педри също спази обещанието си по случай световната титла, остана само Ямал

Световният шампион с Испания Педри стана поредната звезда от състава на Луис де ла Фуенте, която спази своето обещание, свързано с триумфа на Мондиал 2026.
Кукурея спази обещанието и си направи татуировка с лицето на Де ла Фуенте, ето как изглежда тя
Преди “Ла Фурия роха” да спечели титлата на изминалото Световно първенство халфът на Барселона беше обещал, че ще изруси косата си, ако испанците станат шампиони в турнира. Снощи самият Педри публикува видео и снимка в социалните мрежи, от които се вижда, че е удържал на думата си и наистина се е изрусил.
Преди него своите обещания изпълниха двама негови съотборници в Испания. Новото попълнение на Реал Мадрид Марк Кукурея си татуира лика на селекционера Де ла Фуенте над левия си лакът, докато друга млада звезда на Барса - Гави, си боядиса косата в… розово. Така единственият, който все още не е изпълнил шампионското си обещание е крилото на Испания и Барселона Ламин Ямал. 19-годишният суперталант се беше зарекъл, че ще си пусне брада, ако вдигне световната купа.
Междувременно, именно Ямал публикува в Инстаграм любопитни снимки как се крие от останалите пътници в самолета при прибирането си от своята ваканция в Колумбия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google