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  3. Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
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Левски ще играе на стадион "Васил Левски" плейофния двубой от Шампионска лига срещу АЕК. Първият сблъсък между българския и гръцкия шампион е на 18 август (вторник) от 22:00 часа в София.

Реваншът е след осем дни. Той отново е в 22:00 часа, но на 26 август и ще се играе на стадион „Олуин Арена“ в Атина.

Предстои европейската футболна централа да определи и съдийските бригади, които ще ръководят двете срещи.

Левски достигна до последното препятствие пред основната фаза, след като елиминира три съперника без да допусне нито едно поражение в шестте си двубоя. Първо "сините" се справиха с Борац Баня Лука. След това елиминираха румънския шампион Университатя Крайова, а снощи и казахстанския Кайрат (Алмати).

За разлика от Левски, АЕК започва участието си в ШЛ директно от плейофния кръг.

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