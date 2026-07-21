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За пръв път от 50 години без нито един представител на Серия "А" на финалa на световно първенство

  • 21 юли 2026 | 02:04
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След като Лаутаро Мартинес и Нико Пас останаха на резервната скамейка, във финала на Световното първенство нямаше нито един футболист от Серия "А". Това се случва за първи път от половин век.

В сблъсъка за титлата от Мондиал 2026 в Ню Джърси между Аржентина и Испания, единственият представител, чийто права се държат от италиански клуб, беше Нико Гонсалес.

Въпреки че Гонсалес започна като титуляр за Аржентина, той прекара целия сезон 2025/26 под наем в Атлетико Мадрид. Поради тази причина в турнира той беше регистриран като играч на испанския клуб, а не на Ювентус.

Нико Пас обеща да върне световната титла в Аржентина
Нико Пас обеща да върне световната титла в Аржентина

Предвид този факт, единствените футболисти от Серия "А" в съставите на двата финалиста бяха капитанът на Интер Лаутаро Мартинес и младата звезда на Комо Нико Пас. И двамата обаче не взеха участие в мача.

Последният случай, в който на терена във финал на световно първенство не стъпва нито един играч от италианския елит, е от 1978 г. Тогава Аржентина побеждава Западна Германия, за да вдигне трофея.

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Снимки: Gettyimages

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