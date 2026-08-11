Кристиано и Джорджина си казаха заветното "да"

Звездата на Ал-Насър и националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес.

Двамата споделиха в социалните мрежи снимка, на която се виждат ръцете им с брачни халки, придружена от инициалите на имената им: „К❤️Д“.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус има пет деца. Най-големият му син, Кристиано-младши, е роден през 2010 г. от неизвестна майка. През юни 2017 г. португалецът стана баща на близнаците Ева и Матео от сурогатна майка. От връзката си с Джорджина футболистът има две дъщери – Алана Мартина и Бела Есмералда.

Преди време се появи информация, че сватбата на 41-годишния футболист и 32-годишния испано-аржентински модел е трябвало да се състои миналия уикенд на остров Мадейра, но тези слухове се оказаха неверни.

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Снимки: Imago