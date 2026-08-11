Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Кристиано и Джорджина си казаха заветното "да"

Кристиано и Джорджина си казаха заветното "да"

  • 11 авг 2026 | 23:32
  • 1707
  • 6
Кристиано и Джорджина си казаха заветното "да"

Звездата на Ал-Насър и националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес.

Двамата споделиха в социалните мрежи снимка, на която се виждат ръцете им с брачни халки, придружена от инициалите на имената им: „К❤️Д“.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус има пет деца. Най-големият му син, Кристиано-младши, е роден през 2010 г. от неизвестна майка. През юни 2017 г. португалецът стана баща на близнаците Ева и Матео от сурогатна майка. От връзката си с Джорджина футболистът има две дъщери – Алана Мартина и Бела Есмералда.

Преди време се появи информация, че сватбата на 41-годишния футболист и 32-годишния испано-аржентински модел е трябвало да се състои миналия уикенд на остров Мадейра, но тези слухове се оказаха неверни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Булевард

Джордж Ръсел се сгоди за дългогодишната си приятелка

Джордж Ръсел се сгоди за дългогодишната си приятелка

  • 11 авг 2026 | 08:06
  • 2954
  • 2
Сестрата на Кристиано Роналдо критикува фалшиви новини за сватба

Сестрата на Кристиано Роналдо критикува фалшиви новини за сватба

  • 10 авг 2026 | 14:07
  • 3778
  • 19
Лили пак намекна за сексапила си

Лили пак намекна за сексапила си

  • 10 авг 2026 | 10:07
  • 7173
  • 5
Педри също спази обещанието си по случай световната титла, остана само Ямал

Педри също спази обещанието си по случай световната титла, остана само Ямал

  • 9 авг 2026 | 13:00
  • 11511
  • 15
Лудост на Мадейра заради "сватбата на Роналдо"... но без следа от младоженците

Лудост на Мадейра заради "сватбата на Роналдо"... но без следа от младоженците

  • 9 авг 2026 | 12:42
  • 3707
  • 14
Пуерториканска музикална звезда позира със Стоичков преди концерта си в България

Пуерториканска музикална звезда позира със Стоичков преди концерта си в България

  • 8 авг 2026 | 23:58
  • 5115
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 205538
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70877
  • 241
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23990
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 64021
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 26156
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24447
  • 3