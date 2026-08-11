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  3. Джордж Ръсел се сгоди за дългогодишната си приятелка

Джордж Ръсел се сгоди за дългогодишната си приятелка

  • 11 авг 2026 | 08:06
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Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел предприе много важна житейска стъпка, след като предложи брак на своята дългогодишна приятелка Кармен Монтеро Мундт в края на миналата седмица.

Британецът е сторил това по време на уединена вечеря на свещи на плажа, а разбира се, отговорът е бил „да“.

Ръсел и Монтеро Мундт са заедно от 2020 година насам, като оттогава насам Монтеро Мундт редовно посещава състезанията от Формула 1, за да бъде до своята половинка. Тя работи във финансовия сектор, а наскоро откри собствена марка продукти за грижа за кожата – Barriers.

Ръсел е вторият пилот във Формула 1, който се сгодява от началото на годината. Още през януари Алекс Албон стори същото, предлагайки брак на професионалната голфърка Лили Муни Хе.

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Снимки: Gettyimages

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