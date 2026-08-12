Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди реванша срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

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"Армейците" имат солиден аванс от три гола след първата среща преди седмица. 31-кратните шампиони записаха категоричен успех с 3:0 и сега трябва да довършат започнатото в Грузия.

"Ако подходим, че няма какво да стане, ще сгрешим. Моят начин е различен. Макаби е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач", започна Янев.

"Започваме с ясната цел, че трябва да бъдем добри. Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява.

Очаквам съперникът да иска да прави същите неща, каквито искаше в първия мач. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре и да кориграме слабостите. Искаме да продължим напред - нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем.

Имам група, която мога да използвам в мачовете. Концентрирал съм се в мачовете и всеки може да бъде използван. Чувствам се концентриран върху това, което имам да свърша. От мен се иска да правя най-доброто отборът да продължава напред", добави треньорът на "червените".

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