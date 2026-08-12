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Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
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  3. Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди реванша срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

"Армейците" имат солиден аванс от три гола след първата среща преди седмица. 31-кратните шампиони записаха категоричен успех с 3:0 и сега трябва да довършат започнатото в Грузия. 

"Ако подходим, че няма какво да стане, ще сгрешим. Моят начин е различен. Макаби е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач", започна Янев.

"Започваме с ясната цел, че трябва да бъдем добри. Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява.

Очаквам съперникът да иска да прави същите неща, каквито искаше в първия мач. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре и да кориграме слабостите. Искаме да продължим напред - нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем.

Имам група, която мога да използвам в мачовете. Концентрирал съм се в мачовете и всеки може да бъде използван. Чувствам се концентриран върху това, което имам да свърша. От мен се иска да правя най-доброто отборът да продължава напред", добави треньорът на "червените".

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