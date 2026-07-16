Гари Невил: Полуфиналът е невероятно постижение, не съм очаквам Англия да спечели този турнир

Легендата на Манчестър Юнайтед и бивш английски национал Гари Невил изрази задоволство от представянето на Англия на Световното първенство, въпреки отпадането на полуфиналите.

„Трезва вечер за Англия, но като цяло това беше добър турнир. Феновете, разбира се, ще бъдат изключително разочаровани, но аз от самото начало не мислех, че ще спечелим“, коментира Невил пред „Скай Спортс“.

Англия загуби с 1:2 от Аржентина на полуфинала, след като поведе в началото на втората част. Въпреки поражението, Невил смята, че отборът е надхвърлил очакванията.

„Може би е имало оптимисти сред нас, които са вярвали, че ще спечелим, но аз никога не съм го чувствал. Мисля, че достигането до полуфиналите е невероятно постижение“, добави той.

"Не мисля за бъдещето на Тухел. Мисля, че има основания да бъде притискан заради взетите решения. Той се опита да спечели по определен начин. А мнозинството няма да се съгласи с този начин. Ще бъде критикуван, защото той е големият мениджър, който трябваше да направи разликата в трудните моменти. Той беше привлечен, за да бъде човекът, който може да се справи с това, но не успя да стигне до края, така че ще бъде подложен на натиск", завърши Невил.

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