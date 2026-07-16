Президентът на Аржентина призова да не се политизира победата над Англия

Президентът на Аржентина Хавиер Милей нарече „евтин популизъм и национализъм“ придаването на особено значение на победата на националния отбор над Англия с 2:1 вчера, която ги изпрати на финал за световната титла по футбол. Мачът придоби такава окраска заради дългогодишните политически спорове между двете страни, ескалирали във война за Фолклендските (Малвински) острови. Държавният глава в ефира на радио „Митре“ обаче отказа да преекспонира мача като продължение на териториалния спор.

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„Трябва да разберем, че това е футболен мач. Не трябва да се поддаваме на евтини популистки и националистически лозунги, не трябва да смесваме дневния ред. Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони ясно заяви това, както и ветераните ясно го заявиха“, каза той по радиото след успеха на страната. По неговото мнение, Аржентина може да си върне контрола върху островите „чрез мъдра политика, а не чрез евтини патриотични жестове“. Но не уточни за какви заявления и жестове говори. Преди мача, вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел, която има дългогодишен конфликт с Милей, нарече англичаните „пирати- узурпатори“ и отбеляза символичното значение на мача.

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След като победиха Англия с 2:1, аржентинските играчи изнесоха на терена транспарант с надпис „Малвинските острови са аржентински“ в подкрепа на политизирането на мача. Въпросните острови са разположени в югозападната част на Атлантическия океан, но вече 200 години се явяват предмет на териториален спор между Аржентина и Великобритания. През април 1982-а година двете страни влязоха във въоръжен конфликт, като армията на южноамериканската страна претърпя поражение, губейки 649 военослужащи за два месеца бойни действия. В армията по това време е и губи живота си брата на аржентинския национал и халф на английския Тотнъм Освалдо Ардилес. Загубите във войната от английска страна са били 255 човека. През март 2013 г. огромното мнозинство от жителите на архипелага гласува на референдум за запазване на територията под Кралството. Аржентина не призна резултатите от референдума.

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Снимки: Gettyimages