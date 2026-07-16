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Меси изравни постижение на Пеле от 1970-а

  • 16 юли 2026 | 13:54
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Лионел Меси не увеличи головата си сметка по време на полуфиналния сблъсък с Англия, но въпреки това отново имаше огромна заслуга за класирането на Аржентина на финала на Мондиал 2026. Осемкратният носител на “Златната топка” асистира за двете попадения на своя отбор, реализирани от Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. С тези две голови подавания Меси излезе с едни гърди пред Килиан Мбапе в битката за “Златната обувка” на Световното. Двамата имат по осем попадения, но аржентинецът вече има четири асистенции, докато нападателят на Реал Мадрид е с три.

Още по-значимото е, че и четирите асистенции на Меси на Мондиал 2026 са в елиминационната фаза - една за Кристиан Ромеро в 1/16-финала с Египет, една за Алексис Мак Алистър в 1/4-финала с Швейцария и двете срещу Англия. Така Лео става първият футболист с четири асистенции в елиминационна фаза на световно първенство след Пеле през 1970-а.

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