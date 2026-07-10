В Англия са силно разочаровани от наказанието на защитник

Крилото на английския национален отбор Букайо Сака заяви, че отборът е „невероятно разочарован“, след като са научили, че Джарел Куанса е получил наказание от два мача, което го вади от четвъртфинала на Световното първенство срещу Норвегия в събота и от потенциален полуфинал. Куанса беше отстранен от игра в мача с Мексико на осминафинала, спечелен от Англия с 3:2, след като реферите прецениха, че дългият му шпагат е опасна игра. А това наказание остави съвсем без опции мениджъра Томас Тухел в последните етапи от първенството.

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„Току що разбрах, че за Куанса има наказание от два мача, което е изключително разочароващо за нас, а също така и за него“, обясни Сака пред журналистите след тренировката в четвъртак. „Но така стоят нещата. Не сме тук, за да се оплакваме, просто трябва да се адаптираме и да изберем отбор, който е готов да победи Норвегия“.

В щаба на Англия обмисляха да обжалват наказанието, най-вече заради прецедента с отменения червен картон на американския нападател Фоларин Балогун, допуснат да играе срещу Белгия. Правилата на ФИФА обаче постановяват, че Англия няма право да обжалва, заяви говорител на Футболната асоциация. На въпроса колко се различава този случай от наказанието на Балогун, Сака отвърна: „Не знам какво да кажа. Нямам коментар по въпроса. Това беше решение на ФИФА“.

„Решението е разочароващо, но по-добре да се фокусираме върху намирането на отговор на терена, отколкото да се самосъжаляваме“.

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Самият Сака пристигна на Мондиала в лоша физическа форма, но е доволен, че от мач на мач състоянието му се подобрява след като трябваше да работи върху възстановяване и на мускул, и на ахилесово възпаление.

„Мисля, че през целия турнир минутите ми нарастваха и нарастваха“, каза Сака. „Разбира се, бих искал да дойда на този турнир на 100%, но това не беше така и всички го осъзнаха и ми контролираха натоварванията по най-добрия възможен начин. Но в момента се чувствам страхотно и съм готов да бъда титуляр“.

О'Райли като човек от защитата беше попитан колко е важно задържането на Ерлинг Холанд, голмайстор на Норвегия и все още претендент за голмайсторския приз на цялото Световно първенство.

„Не се фокусираме единствено върху него, просто днес в този футбол това няма как да стане. Те имат страхотни играчи по целия терен, които могат да създадат голяма опасност. Но разбира се, ако можем да държим Холанд по-тих на терена, това би било огромен фактор“, завърши той.

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Защитникът Нико О'Райли, който се намира на един жълт картон от наказание, обясни отсъствието на Куанса като удар, но и че отборът ще продължи бързо напред.

„Да, разбира се, тъжно е“, каза О'Райли. „Не може да се обжалва или нещо подобно, така че просто трябва да продължим с това. Аз също съжалявам за Джар“. А попитан дали се притеснява, че жълт картон за него срещу Норвегия ще го извади от евентуален полуфинал, той отговори: „Мисля, че подхождам по същия начин, както към всеки друг мач. Разбира се, ако спечелим и получа жълт картон, ще пропусна следващия мач. Но не съм фокусиран върху това. Фокусиран съм да играя играта си и да правя това, което трябва на терена“.

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Снимки: Gettyimages