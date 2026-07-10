Сериозен проблем пред Тухел: Деклан Райс е изолиран от отбора

Английският полузащитник Деклан Райс е изолиран от състава поради инфекциозно заболяване преди четвъртфинала на Световното първенство срещу Норвегия, съобщава "Дейли Мейл". Халфът има проблеми с подколянно сухожилие и с долната част на гърба, но заболяването е влошило състоянието му. Английските лекари са предприели стъпки за изолиране на Райс от основната група в опит да овладеят евентуално разпространение.

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Източници от лагера на тима са уверени, че вирусът е овладян. Райс вече е пропуснал две тренировки поради инфекцията. Играчите от норвежкия национален отбор също за имали здравословни проблеми преди няколко дни и са показали симптоми на вируса. Четвъртфиналът между Англия и Норвегия ще се проведе през нощта на 12 юли.

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Снимки: Gettyimages