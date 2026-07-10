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Английски национал посочи предимството на тима пред Норвегия

  • 10 юли 2026 | 10:31
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Англия ще срещне Норвегия в един от най-атрактивните сблъсъци на 1/4-финалите на Световното първенство. "Трите лъва" се справиха с изключително тежката задача преди няколко дни, когато отстраниха Мексико на "Ацтека", нанасяйки първо поражение на един от съдомакините на легендарното му съоражение, приемало двубои от три световни форума.

Един от важните играчи в селекцията на Томас Тухел се оказа Нико О'Райли, който е несменям титуляр за тима. О'Райли смята, че опитът от участието на такава фаза, независимо дали е добър или лош, може да бъде само положителен.

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Джордан Пикфорд, Джон Стоунс, Джордан Хендерсън, Маркъс Рашфорд и Кейн бяха част от състава през 2018 г., докато осем играчи от настоящия отбор на Тухел бяха в групата на Гарет Саутгейт, която претърпя поражение преди четири години. Англия ще запише трето поредно участие на четвъртфинал на Световно първенство срещу Норвегия, след като победи Швеция през 2018 г. и загуби от Франция през 2022 г.

„Имаме много играчи, които са били в подобни ситуации, на четвъртфинали и преди“, заяви О'Райли пред репортери в петък.„Много опитни и по-възрастни играчи. Разбира се, те ни помагат. Дават ни съвети, казват ни да останем спокойни и просто ни помагат, с каквото могат.“

Кейн е един от играчите, които О'Райли веднага споменава, когато става дума за опитните лидери в лагера.

„Той е играч от световна класа и също така много добър човек“, обясни О'Райли.„Мотивира ни на терена и извън него, той определя стандартите и задава тона. Невероятно е да го имаме в отбора" заяви О'Райли.

Защитникът направи пробивен сезон в Манчестър Сити под ръководството на Пеп Гуардиола, като изигра 53 мача за клуба във всички състезания. Само на 21 години, О'Райли оставя своя отпечатък на първия си голям международен турнир, като е играл във всичките пет мача на Англия досега, започвайки като титуляр в четири от тях.

„Това ме кара да се чувствам горд“, каза той.„Привилегия и чест е да играя за страната си, да я представям, да нося тази емблема и да показвам на какво съм способен, като се опитвам да давам най-доброто от себе си на всяка тренировка и във всеки мач.“

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Снимки: Gettyimages

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