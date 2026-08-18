Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Една от най-очакваните трансферни саги на това лято, тази с трансфера на Родри от Манчестър Сити в Барселона. Полузащитникът, който пристигна вчера в каталунската столица, е започнал своите медицински тестове тази сутрин в осем часа местно време в медицинския център на клуба “Суитат Еспортива Жоан Гампер”. Халфът бе посрещнат от група привърженици на входа на базата на Барселона.

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Очакванията са той да премине успешно медицинските тестове до обед, след което да подпише личния си договор и да завърши всички необходими медийни изяви, след което сделката ще бъде официално оповестена. Контрактът на Родри ще бъде за четири години, а от “Камп Ноу” ще платят 60 милиона евро на Манчестър Сити плюс още 15 милиона под формата на бонуси. Футболистът бе свързван дълго време и с трансфер в Реал Мадрид, но в крайна сметка стана ясно, че е предпочел офертата на Барселона.

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Снимки: Gettyimages