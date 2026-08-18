Собствениците на Челси преговарят за продажба на акциите си

Миноритарните собственици на Челси Тод Боели и Марк Уолтърс преговарят със своите партньори в консорциума, притежаващ клуба, от "Клиърлейк" за продажба на своите акции. Мажоритарният собственик на Челси „Клиърлейк Кепитъл“ притежава 61,5% от клуба, докато Тод Боули и Марк Уолтър държат по 12,8%. Двамата обаче са провели разговори за продажба на дяловете си на „Клиърлейк“, ръководен от Бехдад Егбали и Хосе Фелисиано. Боули беше лицето на консорциума, който купи клуба преди четири години. „Клиърлейк“, под ръководството на Бехдад Егбали и Хосе Фелисиано, на практика управлява клуба, въпреки че Боули е лицето на управлението "сините". Американският милиардер беше лицето на консорциума, който придоби клуба преди четири години в сделка на стойност 2,5 милиарда паунда.

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През март 2025 г. Боули заяви, че собствениците на Челси може да поемат по различни пътища, ако не постигнат съгласие за бъдещето на „Стамфорд Бридж“. Ръководителите на Челси обмислят дали да напуснат съоражението, или да го разширят, като „Ърлс Корт“ се разглежда като възможна нова локация. Всички варианти се оценяват, като се твърди, че проектът е усложнен от ограниченото пространство за строеж в Лондон.

В интервю за „Блумбърг“ Боули каза: „Трябва да мислим в дългосрочен план за това, което се опитваме да постигнем. Имаме голяма възможност за развитие на стадиона, която трябва да разработим. Това ще бъде моментът, в който или ще сме на едно мнение, или в крайна сметка ще решим да поемем по различни пътища.“

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Това не е първият подобен момент на напрежение между различните собственици на лондончани. Още през септември 2024 година „Скай Спортс Нюз“ съобщи, че Боули е бил недоволен от начина, по който се управлява клубът, и че не е искал Маурисио Почетино бъде уволнен. Енцо Мареска замени Почетино и спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, но напусна в началото на 2026 г., като в крайна сметка Челси завърши на 10-о място и без участие в европейските турнири. Шаби Алонсо беше назначен за нов мениджър това лято, като „сините“ похарчиха над 280 милиона паунда за 12 нови попълнения.

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