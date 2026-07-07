Героят за Испания: Никога не свикваш с такива радостни моменти

Халфът на Испания Микел Мерино не скри своето щастие от победното си попадение за успеха с 1:0 над Португалия, който класира европейския шампион на първи ¼-финал на Световно първенство от 2010 година насам. Той се появи в двубоя като смяна и реализира решаващия гол в добавеното време.

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„Никога не свикваш с такива радостни моменти, а именно да спечелиш толкова прекрасен мач и да направиш щастливи хората в техните домове. Животът е изпълнен с възходи и падения, с добри и лоши моменти. Когато ми казаха за скорошната ми контузия, аз си помислих, че няма да играя на Мондиала… а ето ме тук сега. При смяната Луис де ла Фуенте ми каза, че влизам в ролята на „десетка“. Знам какво иска той от мен. За щастие, успях да допринеса с нещо, и то с гол“, коментира Мерино след победата.

MIKEL MERINO IN THE 91ST MINUTE.



MR. CLUTCH 😎 pic.twitter.com/EyaHVjYAv8 — B/R Football (@brfootball) July 6, 2026

Полузащитникът на Арсенал е редом от Памплона, където именно в понеделник стартира култовият местен фестивал „Сан Фермин“, популярен със своите надбягвания с бикове. „Нека хората се радват на фестивала. Това е приятната страна на живота: да празнуваш заедно с любимите си хора. Нека да празнуват „Сан Фермин“ внимателно“, добави героят за Испания.

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Снимки: Gettyimages