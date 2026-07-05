Оярсабал коментира слуховете за Барселона и посочи най-добрата „деветка“ на Мондиала

Нападателят на Испания Микел Оярсабал отхвърли слуховете за потенциален негов трансфер в Барселона, настоявайки, че е благодарен на настоящия си клуб Реал Сосиедад, който определи като свой дом.

„Вече съм казвал, че съм много щастлив в Реал, който за мен е като дом. Там са ме подкрепяли дори в най-трудните моменти, когато съм бил в най-лошата си форма. Благодарение на Реал съм тук. Това е горе-долу всичко“, лаконичен беше той по тази тема в интервюто си за El Partidazo de Cope.

🚨💣 TRANSFER NEWS: Oyarzabal shuts down Barça links: "I'm very happy at Real Sociedad, they've been my home through the tough times."



Clear message amid rumours as a Lewy replacement during the World Cup. Is he loyal, or is he missing a big move? Should Barça keep pushing or… pic.twitter.com/r4uFFHdRDk — Barca Xtra (@Barcaxtr) July 5, 2026

Голмайсторът на „Ла Фурия“ също така увери, че в предстоящия си сблъсък с Португалия няма да се фокусира върху Кристиано Роналдо, а върху противниковите защитници. „Не бива да се концентрирам само върху него. Ако трябва да мисля за определени играчи, то това ще бъдат бранителите, защото ще се изправя срещу тях. Никой не открива Кристиано чак сега. Всеки е наясно с това, което той прави и което е постигнал в кариерата си, както и какъв футболист е. Всички знаят каква опасност е той за всеки тим просто с присъствието си на терена. Ние обаче ще останем фокусирани върху себе си“, увери Оярсабал.

Cristiano, what can you say about him?



Mikel Oyarzabal:



“I shouldn’t focus only on him.



If I have to think about certain players, I’ll be thinking about the defenders, because they’re the ones I’ll have to face if I play.



No one needs to discover who Cristiano is now.… pic.twitter.com/7Wo041Ocw8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) July 5, 2026

Той беше попитан и кой е най-добрата „деветка“ на Мондиал 2026. „Не бих нарекъл Лионел Меси „деветка“, защото той е всичко, което представлява футболът, но така или иначе бих посочил именно него. Все пак това е Меси. Но мисля, че има и други играчи от високо ниво. Исамел Сайбари от Мароко например прави страхотен Мондиал. Има и други, но няма да ги назовавам“, отговори испанецът.

Mikel Oyarzabal: "Who is the best striker in the World Cup? I wouldn’t really call Messi a striker because he’s everything football is, but I’d still choose him anyway.” 🐐



🎥 @partidazocope pic.twitter.com/cauSbpWaor — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 4, 2026

На въпроса дали планира да играе още много дълго като Кристиано и Меси, 29-годишният играч коментира: „Те са уникални играчи. Така че е много, много трудно, да не казвам и невъзможно, да се повтори това, което правят двамата, както и Гийермо Очоа, който също получи възможност да играе на турнира. Мисля, че това е нещо, на което не се отдава нужното внимание. Те винаги имат желанието да извлекат максимума от това, което правят. Но самият факт, че те са тук, на тази възраст, и се състезават на това ниво, е постижение“.

Playing for long like Cristiano and Messi?



🇪🇸🗣 Mikel Oyarzabal:



"They are unique players. It's difficult, or very, very difficult, not to say impossible, to match what they are doing, both him and Messi , as well as Ochoa , who has now also had the opportunity to play.



I… pic.twitter.com/Cs9qTK6n1Y — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) July 4, 2026

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Снимки: Gettyimages