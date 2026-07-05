Оярсабал коментира слуховете за Барселона и посочи най-добрата „деветка“ на Мондиала

Нападателят на Испания Микел Оярсабал отхвърли слуховете за потенциален негов трансфер в Барселона, настоявайки, че е благодарен на настоящия си клуб Реал Сосиедад, който определи като свой дом.
„Вече съм казвал, че съм много щастлив в Реал, който за мен е като дом. Там са ме подкрепяли дори в най-трудните моменти, когато съм бил в най-лошата си форма. Благодарение на Реал съм тук. Това е горе-долу всичко“, лаконичен беше той по тази тема в интервюто си за El Partidazo de Cope.
Голмайсторът на „Ла Фурия“ също така увери, че в предстоящия си сблъсък с Португалия няма да се фокусира върху Кристиано Роналдо, а върху противниковите защитници. „Не бива да се концентрирам само върху него. Ако трябва да мисля за определени играчи, то това ще бъдат бранителите, защото ще се изправя срещу тях. Никой не открива Кристиано чак сега. Всеки е наясно с това, което той прави и което е постигнал в кариерата си, както и какъв футболист е. Всички знаят каква опасност е той за всеки тим просто с присъствието си на терена. Ние обаче ще останем фокусирани върху себе си“, увери Оярсабал.
Той беше попитан и кой е най-добрата „деветка“ на Мондиал 2026. „Не бих нарекъл Лионел Меси „деветка“, защото той е всичко, което представлява футболът, но така или иначе бих посочил именно него. Все пак това е Меси. Но мисля, че има и други играчи от високо ниво. Исамел Сайбари от Мароко например прави страхотен Мондиал. Има и други, но няма да ги назовавам“, отговори испанецът.
На въпроса дали планира да играе още много дълго като Кристиано и Меси, 29-годишният играч коментира: „Те са уникални играчи. Така че е много, много трудно, да не казвам и невъзможно, да се повтори това, което правят двамата, както и Гийермо Очоа, който също получи възможност да играе на турнира. Мисля, че това е нещо, на което не се отдава нужното внимание. Те винаги имат желанието да извлекат максимума от това, което правят. Но самият факт, че те са тук, на тази възраст, и се състезават на това ниво, е постижение“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages