Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Родри: Халфовата ни линия е по-добра от португалската

Родри: Халфовата ни линия е по-добра от португалската

  • 6 юли 2026 | 11:11
  • 424
  • 2

Капитанът на Испания Родри вярва, че халфовата линия на "фуриите" е по-добра от тази на Португалия. Двата отбора се изправят един срещу друг на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка. Родри обаче признава, че португалците имат "едно от най-силните поколения в историята си".

Тимът на Роберто Мартинес разчита в средата на терена на двама полузащитници на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен - Витиня и Жоао Невеш, и на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш.

"Те винаги са труден съперник. Познават ни добре, както и ние го познаваме. Те имат едно от най-добрите, ако не и най-силното поколение в историята си. Знаем, че трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да продължим напред", заяви Родри за Португалия.

Попитан кой има по-силна халфова линия, той отговори: "За мен, по-добрият отбор, по-добрата халфова линия е нашата. Те имат фантастичен отбор, пълен със звезди, играчи на най-високо ниво. Те имат почти всичко, но ние се надяваме, че ще покажем, че сме по-добри".

Испания все още няма допуснат гол на Мондиал 2026, но не беше особено убедителен в груповата фаза. "Можем много повече. Имаме опит в тези турнири. Знаем кога трябва да покажем най-доброто си лице, това е в тези моменти. В груповата фаза трябва да градиш, да постигаш резултати, но във фазата на елиминациите виждаме най-доброто от Испания. Големите неща предстоят сега", сподели Родри.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

Антъни Гордън: Това е възможност, която получаваш веднъж в живота

  • 6 юли 2026 | 09:25
  • 944
  • 0
"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

"Гадзета дело Спорт": Бразилия загуби пътя си, от 20 години я елиминират европейци

  • 6 юли 2026 | 09:22
  • 5074
  • 8
Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

  • 6 юли 2026 | 09:03
  • 855
  • 0
Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

Хавиер Агире: Тръгвам си с много гордост, възстановихме идентичността на този отбор

  • 6 юли 2026 | 08:42
  • 1152
  • 0
Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

Хендерсън пострада, докато празнуваше победата на Англия

  • 6 юли 2026 | 08:26
  • 4588
  • 2
Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

Белингам: В миналото щяхме да се пречупим при подобен натиск, но днес устояхме

  • 6 юли 2026 | 07:39
  • 1443
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 6776
  • 43
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 12404
  • 30
Левски пристигна в Босна

Левски пристигна в Босна

  • 6 юли 2026 | 11:27
  • 3571
  • 0
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 3379
  • 5
С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

  • 6 юли 2026 | 06:05
  • 108733
  • 131
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

  • 6 юли 2026 | 01:04
  • 97161
  • 421