Родри: Халфовата ни линия е по-добра от португалската

Капитанът на Испания Родри вярва, че халфовата линия на "фуриите" е по-добра от тази на Португалия. Двата отбора се изправят един срещу друг на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка. Родри обаче признава, че португалците имат "едно от най-силните поколения в историята си".
Тимът на Роберто Мартинес разчита в средата на терена на двама полузащитници на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен - Витиня и Жоао Невеш, и на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш.
"Те винаги са труден съперник. Познават ни добре, както и ние го познаваме. Те имат едно от най-добрите, ако не и най-силното поколение в историята си. Знаем, че трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да продължим напред", заяви Родри за Португалия.
Попитан кой има по-силна халфова линия, той отговори: "За мен, по-добрият отбор, по-добрата халфова линия е нашата. Те имат фантастичен отбор, пълен със звезди, играчи на най-високо ниво. Те имат почти всичко, но ние се надяваме, че ще покажем, че сме по-добри".
Испания все още няма допуснат гол на Мондиал 2026, но не беше особено убедителен в груповата фаза. "Можем много повече. Имаме опит в тези турнири. Знаем кога трябва да покажем най-доброто си лице, това е в тези моменти. В груповата фаза трябва да градиш, да постигаш резултати, но във фазата на елиминациите виждаме най-доброто от Испания. Големите неща предстоят сега", сподели Родри.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google