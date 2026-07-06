Родри: Халфовата ни линия е по-добра от португалската

Капитанът на Испания Родри вярва, че халфовата линия на "фуриите" е по-добра от тази на Португалия. Двата отбора се изправят един срещу друг на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка. Родри обаче признава, че португалците имат "едно от най-силните поколения в историята си".

Тимът на Роберто Мартинес разчита в средата на терена на двама полузащитници на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен - Витиня и Жоао Невеш, и на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш.

🗣️"Portugal es muchísimo más jugadores que Cristiano"



👉Rodri, centrocampista de la Roja, sobre Cristiano Ronaldo y el partido ante Portugal



📻 Sigue el partido de @selecaoportugal - @SEFutbol en #TableroDeportivoRNE mañana, lunes, a las 21h

📺 También con sonido dual en… pic.twitter.com/46EWIB0Kqr — RNE Deportes (@RNEdeportes) July 5, 2026

"Те винаги са труден съперник. Познават ни добре, както и ние го познаваме. Те имат едно от най-добрите, ако не и най-силното поколение в историята си. Знаем, че трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да продължим напред", заяви Родри за Португалия.

Попитан кой има по-силна халфова линия, той отговори: "За мен, по-добрият отбор, по-добрата халфова линия е нашата. Те имат фантастичен отбор, пълен със звезди, играчи на най-високо ниво. Те имат почти всичко, но ние се надяваме, че ще покажем, че сме по-добри".

Испания все още няма допуснат гол на Мондиал 2026, но не беше особено убедителен в груповата фаза. "Можем много повече. Имаме опит в тези турнири. Знаем кога трябва да покажем най-доброто си лице, това е в тези моменти. В груповата фаза трябва да градиш, да постигаш резултати, но във фазата на елиминациите виждаме най-доброто от Испания. Големите неща предстоят сега", сподели Родри.

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