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Антъни Тейлър ще ръководи иберийското дерби

  • 5 юли 2026 | 19:39
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ФИФА официално потвърди, че английският рефер Антъни Тейлър ще ръководи един от най-вълнуващите сблъсъци на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. – иберийското дерби между Португалия и Испания. Мачът ще се изиграе на 6 юли на „АТ&Т Стейдиъм“ в Арлингтън, Далас.

Изборът на Тейлър предизвика вълна от коментари в Испания заради скорошни инциденти под негово ръководство. Англичанинът бе главен съдия на четвъртфинала на Евро 2024 срещу Германия, където не отсъди дузпа за игра с ръка на Марк Кукурея – решение, което Съдийската комисия на УЕФА по-късно призна за грешно. Испанците пазят лош спомен и от финала на Лигата на нациите през 2021 г., когато Тейлър зачете дискусионен гол на Килиан Мбапе, донесъл титлата на Франция.

Португалският национален отбор също има своя негативен опит с Тейлър, включително загубата с 2:4 от Германия на Евро 2020. Сега съставът на Роберто Мартинес ще трябва да се справи с напрежението на голямата сцена, докато реферът ще се стреми да избегне нови полемики в този ключов елиминационен двубой.

Антъни Тейлър, който е част от елита на Висшата лига от 2010 г., вече ръководи два двубоя на настоящия Мондиал – Узбекистан срещу Колумбия и Сенегал срещу Ирак. В Далас негови асистенти ще бъдат Гари Безуик и Адам Нън. За четвърти съдия е назначен германецът Феликс Цвайер, а Роберт Кемптер ще бъде резервен асистент.

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