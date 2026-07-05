Педри преди дуела с Витиня: Бях изненадан, когато играх срещу него

Ако Португалия има Витиня, то Испания има Педри. Дуото полузащитници е в своеобразно мълчаливо съперничество през последните години, като мненията са разделени. Докато някои смятат португалеца от Пари Сен Жермен за най-добрия в света на тази позиция, други нямат съмнения: №1 е играчът на Барселона.

В навечерието на големия сблъсък между съседните страни на осминафиналите на Световното първенство Педри даде интервю за вестник “Ас”, в което засегна сравненията с Витиня. „Той е топ играч, особено в контрола на топката и начина, по който управлява темпото на играта. Когато играх срещу него, бях изненадан колко много тича, никога не спира... И винаги подава на съотборника, който е най-свободен. Както казах, той е топ. Един от най-добрите централни полузащитници на планетата“, заяви 23-годишният испанец.

“И аз също тичам, винаги! - добави Педри с добро настроение. - Баща ми винаги ми е казвал: 'Ако нещата не вървят добре, ако не си във форма, поне тичай и работи за отбора.' Винаги се опитвам да правя това, харесва ми тази колективна работа, да си връщам топката... И дори да не успея да я върна, самото присъствие там помага. В този отбор се забелязва, че тичаме един за друг, не само за себе си.”

В по-общ план Педри вижда Испания и Португалия като два от фаворитите за титлата на Мондиала. „Два големи отбора, които се целят в спечелването на Световното първенство. Те са две сили и мисля, че ще бъде много трудно. Логично е, че искаме да продължим напред, но очаквам красив, много оспорван мач“, отбеляза полузащитникът, който не забравя загубата на финала на Лигата на нациите през юни миналата година след дузпи.

„Не прегледахме мача, но сега ще анализираме всичко по-добре с треньора [Луис де ла Фуенте] и неговия щаб. Ще видим какво трябва да коригираме, какво можем да подобрим и какво все още трябва да се подобри. Винаги има аспекти за изглаждане, спомняйки си този финал, който загубихме. Искаме да извадим този трън от гърлото си“, заяви Педри.

Двубоят между Португалия и Испания е утре (понеделник) от 20:00 часа на стадиона в Далас. На четвъртфиналите победителят ще се изправи срещу САЩ или Белгия.

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