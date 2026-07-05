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Нико Уилямс се завърна в групата преди сблъсъка с Португалия

  • 5 юли 2026 | 21:04
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Испанският национален отбор проведе последната си тренировка на стадион „Котън Боул“ преди осминафиналния двубой от Световното първенство срещу Португалия. Голямата новина от заниманието бе завръщането на Нико Уилямс към работа с основната група.

Крилото на Атлетик Билбао тренира наравно със своите съотборници, което означава, че селекционерът Луис де ла Фуенте ще може да разчита на всичките си 26 футболисти за мача срещу португалците. Това ще бъде първият случай от началото на Мондиала, в който наставникът от Ла Риоха ще има на разположение целия си състав.

Въпреки това Нико Уилямс все още не е в състояние да започне като титуляр, но всичко сочи, че ще попадне в групата за мача. На линия ще бъдат също Виктор Муньос и Йереми Пино – другите двама играчи, които имаха физически проблеми.

Тренировката премина под знака на интензивната гореща вълна, обхванала Далас и голяма част от щата Тексас. Заниманието предизвика и огромен медиен интерес в навечерието на сблъсъка между два от големите фаворити за титлата.

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