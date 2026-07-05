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ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито между Португалия и Испания

  • 5 юли 2026 | 17:38
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ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито между Португалия и Испания

Време е за един от най-интригуващите 1/8-финали на Мондиал 2026! Португалия на Кристиано Роналдо ще премери сили с Испания на младока Ламин Ямал. Опитът срещу младостта, в последния танц на капитана на "мореплавателите". Анжи продължава да подкрепя Испания на първенството, макар и да не играят най-качественият футбол.

Йоана този път е на страната на португалците, които също не са най-убедителният отбор на турнира и това несъмнено е предпоставка за здрав и интересен сблъсък. Ламин Ямал изглежда готов да пенсионира легендарния капитан и да се превърне в Крал, но Бруно Фернандеш и компания имат други планове. Ще чуем ли отново "SIUUUU", вижте поредния спор между Футболинките във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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