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Кристиано винаги ще е виновен за провала, смята бивш национал на Португалия

  • 6 юли 2026 | 17:27
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Данило Перейра, европейски шампион с Португалия през 2016 г. и носител на Лигата на нациите през 2019 г., даде интервю за „Марка“, в което коментира представянето на националния отбор на Световното първенство, получените критики и предстоящия осминафинален сблъсък с Испания. Въпросният Данило вече е на 34 години, играе за Ал-Итихад в Саудитска Арабия и не е част от “мореплавателите” в Северна Америка.

“Нормално е, ако има по-негативен резултат, равенство или по-слабо представяне, да има критики... това е нормално във всеки клуб, във всеки национален отбор, който в случая се бори за световна титла. Играчите са наясно с това. Те също имат много силен манталитет и мисля, че това изобщо не ги засяга. Мисля, че очакванията на португалския народ са да станат световни шампиони и затова се появяват тези толкова остри критики; но мисля, че колкото повече Португалия напредва и печели, толкова повече критиките ще намаляват“, коментира Перейра.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Относно критиките около капитана на националния отбор Кристиано Роналдо, той ги омаловажи: „Кристиано Роналдо, бидейки най-голямата световна звезда и с Португалия, която се опитва да спечели първата си световна титла в историята, винаги ще бъде в центъра на вниманието, когато нещата вървят зле. Винаги той ще бъде виновен за провала или нещо подобно. Мисля, че това е нещо, с което той също знае как да се справя добре. Това е нещо, което го мотивира, въпреки че не спира да го боли. Мисля, че и него го боли малко, защото говорим за нацията, но това е нещо, с което той знае как да се справя много добре, знае как да го преодолее и превръща критиките в мотивация. Често всичко е малко преувеличено, но знаем, че португалският народ е много взискателен и винаги ще има такива критики. Точно както когато печелим, се появяват и похвалите, не мисля, че това е нещо, което напълно засяга Кристиано Роналдо.“

Данило разкри още кой играч на Испания го впечатлява най-много — „Освен Ламин Ямал, който е изключителен и роден феномен, това е Педри“ — и направи преглед на мача, който „може да бъде финал на Световното първенство, иберийски финал между два много добри отбора, с играчи от най-високо ниво“.

„Надявам се да е страхотен двубой и Португалия да спечели. Без съмнение целият свят ще чака да види този сблъсък. Това е мач, който ще мобилизира много фенове и това винаги е добре за футбола“, заключи той.

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