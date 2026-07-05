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Родри: Мачът ще се реши от детайлите

  • 5 юли 2026 | 22:10
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Родри: Мачът ще се реши от детайлите

Португалия и Испания ще подновят съперничеството си в понеделник в може би най-интригуващия осминафинален сблъсък на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Испания завърши на първо място в група „H“ пред Кабо Верде, Уругвай и Саудитска Арабия, спечелвайки седем точки, а в първия елиминационен кръг разгроми Австрия с 3:0. „Ла Фурия“ остава един от двата отбора в турнира, които все още не са допуснали гол.

Португалия от своя страна завърши на второ място в група „K“, след което направи обрат от 0:1 до 2:1 срещу Хърватия в драматичен мач от 1/16-финалите. Попаденията за успеха бяха дело на Кристиано Роналдо и Гонсало Рамош.

Капитанът на Испания Родри коментира предстоящия двубой

„Да, Португалия е страхотен отбор, който познаваме добре, със силна халфова линия, но бих добавил, че са силни във всички зони. Те също ни познават добре. Както казах, мисля, че мачът ще се реши от детайлите. Ще трябва да контролираме абсолютно всичко, знаейки, че ще бъде дълъг мач, в който може да има и продължения, така че трябва да сме готови за всичко", сподели той.

На същата фаза на турнира през 2010 г. Испания спечели иберийското дерби с 1:0 по пътя към първата си световна титла. През 2018 г. в Русия двата тима се срещнаха в груповата фаза, като мачът завърши при зрелищно равенство 3:3, а Кристиано Роналдо отбеляза хеттрик. Португалия пък победи Испания във финала на последното издание на Лигата на нациите след изпълнение на дузпи.

Победителят от този сблъсък ще се класира за четвъртфиналите на Мондиала, където ще срещне САЩ или Белгия.

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