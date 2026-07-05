Де ла Фуенте: Испания разполага с най-добрите халфове в света

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте направи смело сравнение между настоящия състав на „Ла Фурия“ и отбора, който триумфира на Световното първенство през 2010 г. Той изрази увереност в качествата на своите футболисти преди осминафиналния сблъсък срещу Португалия от Мондиал 2026, който ще се състои на 6 юли.

„С цялото ми уважение, според мен ние притежаваме най-добрите халфове в света. Разполагаме с по двама топ играчи за всяка позиция. Мога да ги изброя: Родри, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Олмо, Мерино, Баена, Гави, Фермин Лопес, който не е тук... Сигурно пропускам някого и ще ми се разсърдят! Халфовата линия от 2010 г. също беше изключителна. Футболът се развива, но бих казал, че сме почти на същото ниво“, заяви Де ла Фуенте, цитиран от „Мундо Депортиво“.

През 2010 г. Испания спечели световната титла за първи път в историята си, побеждавайки Нидерландия с 1:0 във финалния мач.

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Снимки: Gettyimages