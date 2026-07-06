Коща залага на Кристиано

Героят от "Парк де Пренс" Емил Костадинов залага на Португалия да спечели световната титла в Ню Йорк. Това заяви легендарното крило на Порто пред Sportal.bg. В момента спортният директор на ЦСКА 1948 се намира в Словения, където тече лятната подготовка на "червените" от Бистрица.

Кристиано Роналдо промени завинаги историята на португалския футбол

Коща е сред големите бивши звезди на "драконите" и се надява португалците да успеят да достигнат до финала на Мондиал 2026 и да го спечелят. Довечера Кристиано Роналдо и компания излизат в напечен осминафинал срещу европейския шампион Испания. Бронзовият медалист от САЩ'94 е автор на последния български гол на световни финали - той реализира срещу "Ла Роха" във Франция през 1998 г.

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