Педри мечтае за „Златната топка“, но предпочита отборните успехи

Халфът на испанския национален отбор и Барселона – Педри, сподели, че спечелването на „Златната топка“ е негова мечта, въпреки че дава приоритет на колективните трофеи. 23-годишният футболист, който взе участие в четири мача за Испания на последното Световно първенство, говори пред изданието „АС“ за амбициите си.

„Всеки, който се е посветил на футбола, мечтае да вдигне „Златната топка“. Това е индивидуална награда, но аз предпочитам отборните трофеи. Все пак, ако попитате който и да е национал, всеки би искал да спечели „Златната топка“, въпреки че вече имаме една“, заяви Педри.

На клубно ниво полузащитникът е ключова фигура за Барселона, с който стана шампион на Испания през сезон 2025/26.

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Снимки: Imago