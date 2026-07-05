Роналдо: Това е последното ми световно, но се надявам утре да не е последният ми мач

Кристиано Роналдо призна, че това ще бъде последното му участие на световно първенство и той няма да играе на следващия Мондиал. Утре неговата Португалия се изправя срещу Испания в един от най-вълнуващите сблъсъци от 1/8-финалите на турнира. 41-годишният нападател обаче се надява това да не е последният му мач на това световно.

„Искам да се насладя максимално, защото да, това ще бъде последното ми Световно първенство. Но се надявам утре да не е последният ми мач на Мондиали“, заяви португалският нападател.

„Вече не съм играчът, който бях, но не се справям толкова зле“, смяна капитанът на "мореплавателите", посочвайки, че е отбелязал три гола в четири мача на Световното първенство в Северна Америка. "Свикнал съм с критиките от 18-годишна възраст, това няма да се промени. Винаги съм влагал тяло и душа в стремежа си да постигнем целите си, независимо дали играя или не, винаги щимам важна роля. Както вече казах, ще приключа, когато аз реша, а не когато вие решите, винаги задавате един и същ въпрос. Не искам да се фокусирам върху това, защото не е толкова важно“.

Роналдо каза, че това е Световното първенство, на което се е насладил най-много, споменавайки „емоциите“ на терена и извън него. Когато отново го попитаха за бъдещето му в националния отбор, той отвърна: „Опитвате се да ме убиете през последните 23 години, но трябваше да видите, че не си струва, това е загуба на време, но вие се опитвате и опитвате, и опитвате, и опитвате. Толкова съм свикнал с това“, каза нападателят, който е голмайстор номер едно в историята на международния футбол.

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„Няма да бъда повече или по-малко Кристиано Роналдо, когато спечеля Световното първенство. Възрастта ми дава зрялост и опит да видите колко относителни могат да бъдат нещата. Дори ви благодаря за атаките, които усещам след навършване на 40 години... Критиката е начин да растете, така че благодаря, че го правите“, продължи Роналдо, който беше изпратен с аплодисменти от пресконференцията.

Бившият играч на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус дори избра един репортер, защото „знам, че не ме харесва“, и го покани да зададе въпрос, съобщи АФП.

„За да говоря с вас, с някои от вас, особено с тези, които не ни харесват, много добре помня лицата на хората“, каза той с усмивка. „Слушайте, ще бъда честен: каквото и да се случи утре, Кристиано Роналдо ще си тръгне с чиста съвест. Не на 100 процента, а на 1000 процента, защото в живота и футбола съм дал всичко от себе си.“

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Снимки: Gettyimages