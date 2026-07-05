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Гави за Португалия: Най-добрият отбор, срещу който сме се изправяли

  • 5 юли 2026 | 15:14
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Испанският национал Гави не се съмнява, че Португалия разполага с „много силен отбор“. В интервю за „Мундо Депортиво“ полузащитникът на Барселона коментира предстоящия осминафинален сблъсък от Световното първенство през 2026 г. и отправи похвали към иберийския си съперник. Според него това е най-сериозният противник, срещу когото Испания се е изправяла досега на Мондиала.

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„Ясно е, че това е най-силният съперник, с когото сме играли до момента. Те са страхотен отбор, с много добри футболисти. Надявам се да сме психически подготвени за това, което трябва да направим, да следваме плана на треньора и заедно да спечелим този елиминационен мач“, заяви Гави, преди да коментира Кристиано Роналдо.

„Съотборниците му със сигурност изпитват огромно уважение към него. Очевидно е, че Кристиано е един от най-великите играчи в историята и може да направи разликата във всеки един момент“, подчерта той.

На терена Гави ще се изправи срещу своя приятел Жоао Кансело, но както гласи поговорката, приятелството остава настрана в такива моменти. „Истината е, че не сме говорили. Мисля, че и двамата сме напълно концентрирани върху мача. Не очаквам той да ми говори преди края на двубоя, нито пък аз ще го направя. Всеки е фокусиран върху своята страна, своя национален отбор и победата.“

А какъв е ключът към победата над Португалия? Гави вярва, че испанският отбор вече го притежава: „Те са отбор, много подобен на нашия. Ключът е да продължим с динамиката, която показваме. Важното е целият отбор да бъде обединен. В крайна сметка мисля, че точно това ни прави по-силни и ако продължим така, със сигурност всичко ще бъде наред.“

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Испания загуби от Португалия на финала на Лигата на нациите миналата година (2:2 след продължения, 5:3 при дузпите). Халфът на Барселона не взе участие в онзи мач, но вярва, че поражението ще послужи като допълнителна мотивация за предстоящия сблъсък.

„Да, може би това е допълнителна мотивация, един бонус. Онзи мач се реши при дузпите. Мисля, че бяхме по-добрият отбор тогава и заслужавахме да спечелим, но във футбола печели този, който вкара повече голове. Надявам се всички да сме концентрирани и възможностите, които създадем, да влязат във вратата.“

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Снимки: Gettyimages

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