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Мартинес: Мачът с Испания можеше да е фантастичен финал

  • 5 юли 2026 | 23:54
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Мачът ПортугалияИспания е един от най-интригуващите сблъсъци от 1/8-финалите на това Световно първенство. Селекционерът на "мареплавателите" Роберто Мартинес споделя мнението, че е „жалко“, че два отбора от такова ниво се срещат в толкова ранен етап на надпреварата и това можеше да е "фантастичен финал". Той също така заяви, че фокусът е повече върху неговите играчи, отколкото върху самия противник.

„Когато се подготвяме за Световното първенство, се подготвяме за трите мача от груповата фаза, там подготвяш само противниците. След това влизаш в друга фаза, на всичко или нищо, и подготвяш повече своя отбор. Противникът е много уважаван, защото за да стигне до тази фаза, трябва да е конкурентен отбор. Ние сме две братски страни, това е празник на иберийския футбол, жалко е, че мачът е на такова ниво… би бил фантастичен финал, но трябва да гледаш повече към съблекалнята си“, каза той на пресконференция, връщайки комплиментите на противниковия селекционер.

„Уважението е напълно взаимно. Разбира се, това е мач с голямо значение, защото сме два отбора с много сходна идея, имаме нужда от топката, изградили сме два отбора около индивидуалния талант. Красиво е и е жалко, че не е на финала, но така е. Луис иска да изиграе осем мача, ние също, и за съжаление един от отборите няма да постигне целта си“, заяви той, обяснявайки ролята си в деня на мача.

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„Утре е мач на играчите, където наистина е гордост да си на тази позиция и вярвам, че нашата роля, както моята, така и на селекционера, е да дадем сила и радост под напрежението да спечелим толкова важен мач“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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