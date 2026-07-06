Иберийско дерби в Далас: Португалия и Испания в титаничен спор за място на четвъртфиналите

Отборите на Португалия и Испания се изправят в поредния вълнуващ сблъсък от Мондиала. Битката в Далас е от 1/8-финалите и започва в 22:00 часа. Победителят от този мач ще си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу САЩ или Белгия.

Пътят на Португалия до тази фаза бе белязан от непримиримост и драматични моменти. В 1/16-финалите тимът надделя над Хърватия с 2:1, благодарение на решителен гол с глава на Гонсало Рамош в четвъртата минута на добавеното време. Преди това Кристиано Роналдо бе открил резултата от дузпа, отбелязвайки първото си попадение в елиминационна фаза на световни първенства.

Голямата въпросителна около състава на Роберто Мартинес бе състоянието на самия Роналдо. 41-годишната суперзвезда бе заменен принудително срещу хърватите с кървящо коляно, което предизвика сериозни притеснения. Последните информации от лагера на португалците обаче са позитивни – капитанът вече тренира на пълни обороти и е готов да води атаката в мача, който самият той потвърди, че ще бъде последното му Световно първенство.

От другата страна, Испания влиза в двубоя в ролята на отбор, който изглежда почти непробиваем в защита. „Ла Роха“ все още не е допуснала гол от началото на Мондиала, а вратарят Унай Симон постави нов рекорд в историята на турнира, записвайки 519 последователни минути със „суха мрежа“. В предишния кръг испанците разгромиха Австрия с 3:0, като защитната четворка, ръководена от Аймерик Лапорт и младия Пау Кубарси, не позволи нито един точен удар към вратата си.

В предни позиции Микел Оярсабал е в превъзходна форма с четири гола в актива си, докато Ламин Ямал продължава да тероризира противниковите защити със своята скорост и дрибъл. Селекционерът Луис де ла Фуенте обаче има някои кадрови проблеми, като Нико Уилямс и Йереми Пино остават под въпрос заради контузии.

„Детайлите ще направят голямата разлика. Нашата футболна идея е подобна – и двата отбора обичаме да притежаваме топката“, сподели Луис де ла Фуенте преди срещата. Неговият колега Роберто Мартинес очаква двубой, подобен на финала на Лигата на нациите през 2025 година, когато Португалия триумфира след изпълнение на дузпи.

Статистиката показва, че равенствата са често срещан резултат в това съперничество – шест от последните седем срещи между двата тима са завършвали наравно в редовните 90 минути. Въпреки че Испания води в исторически план със 17 победи срещу 6 за Португалия, в елиминации на големи форуми силите са изключително изравнени.

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