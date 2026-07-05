Бруно Гимараеш повтори грешката на Зико след четири десетилетия

Бруно Гимараеш се превърна в неволен герой на една неприятна статистика за Бразилия, след като пропусна дузпа в осминафиналния двубой срещу Норвегия на Световното първенство. Халфът не успя да преодолее вратаря на скандинавците от бялата точка, слагайки край на серия, продължила цели 40 години.

Така Гимараеш стана първият бразилски футболист, пропуснал дузпа за Бразилия в редовното време на мач от световни финали след легендарния Зико. Последният подобен случай датира от четвъртфинала срещу Франция на Мондиал 1986 в Мексико.

😱 ATENCIÓN A ESTE DATO...



🇧🇷✖️ Bruno Guimaraes es el primer jugador de Brasil en fallar un penal en un partido de Mundial



🔙 El último había sido Zico ante Francia en 1986 pic.twitter.com/EZIeCKdiv4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

На 21 юни 1986 година Бразилия и Франция изиграват един от най-запомнящите се мачове в историята на световните първенства. Срещата завършва 1:1 след продължения, но малко повече от четвърт час преди края на редовното време Бразилия получава отличен шанс да поведе. Зико, появил се като резерва само две минути по-рано, застава зад топката, но ударът му е спасен от френския страж Жоел Батс. Впоследствие „петкратните световни шампиони“ отпадат след изпълнение на дузпи с 3:4.

Пропускът на Бруно Гимараеш срещу Норвегия неизбежно върна спомените за онази драматична вечер в Гуадалахара. Макар двата случая да са разделени от четири десетилетия.

За бразилците остава надеждата, че пропускът на Гимараеш няма да има същите тежки последици като този на Зико през 1986 година – двубой, който и до днес се счита за един от най-великите в историята на световните първенства

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