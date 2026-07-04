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Рашфорд разкри кога ще стане ясно бъдещето му

  • 4 юли 2026 | 13:37
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Английският нападател Маркъс Рашфорд разкри кога ще вземе решение относно своето бъдеще в клубния футбол.

„Предупредих всички замесени страни, че искам въпросът да бъде решен преди Световното първенство или след него“.

Откакто сезонът му с Барселона приключи, Маркъс Рашфорд е изцяло съсредоточен върху Световното първенство с Англия. Въпреки това името му продължава да бъде обект на множество информации и коментари на трансферния пазар.

След края на наема му в каталунския клуб и решението на „блаугранас“ да не активират клаузата за откупуване, договорена с Манчестър Юнайтед, бъдещето му остава неясно. Самият той обаче разкри кога ще бъде взето решение.

„Бях много ясен с всички замесени. Исках всеки евентуален трансфер да бъде финализиран преди Световното първенство. В противен случай предпочитам всичко да изчака до края на турнира. Искам да бъда напълно концентриран върху настоящия момент.“

Сред възможностите пред него, освен да остане в Манчестър Юнайтед, с който има договор до 2028 г., са и няколко отбора от Висшата лига.

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