Рашфорд разкри кога ще стане ясно бъдещето му

Английският нападател Маркъс Рашфорд разкри кога ще вземе решение относно своето бъдеще в клубния футбол.
„Предупредих всички замесени страни, че искам въпросът да бъде решен преди Световното първенство или след него“.
Откакто сезонът му с Барселона приключи, Маркъс Рашфорд е изцяло съсредоточен върху Световното първенство с Англия. Въпреки това името му продължава да бъде обект на множество информации и коментари на трансферния пазар.
След края на наема му в каталунския клуб и решението на „блаугранас“ да не активират клаузата за откупуване, договорена с Манчестър Юнайтед, бъдещето му остава неясно. Самият той обаче разкри кога ще бъде взето решение.
„Бях много ясен с всички замесени. Исках всеки евентуален трансфер да бъде финализиран преди Световното първенство. В противен случай предпочитам всичко да изчака до края на турнира. Искам да бъда напълно концентриран върху настоящия момент.“
Сред възможностите пред него, освен да остане в Манчестър Юнайтед, с който има договор до 2028 г., са и няколко отбора от Висшата лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google