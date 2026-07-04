Рашфорд разкри кога ще стане ясно бъдещето му

Английският нападател Маркъс Рашфорд разкри кога ще вземе решение относно своето бъдеще в клубния футбол.

„Предупредих всички замесени страни, че искам въпросът да бъде решен преди Световното първенство или след него“.

Откакто сезонът му с Барселона приключи, Маркъс Рашфорд е изцяло съсредоточен върху Световното първенство с Англия. Въпреки това името му продължава да бъде обект на множество информации и коментари на трансферния пазар.

След края на наема му в каталунския клуб и решението на „блаугранас“ да не активират клаузата за откупуване, договорена с Манчестър Юнайтед, бъдещето му остава неясно. Самият той обаче разкри кога ще бъде взето решение.

„Бях много ясен с всички замесени. Исках всеки евентуален трансфер да бъде финализиран преди Световното първенство. В противен случай предпочитам всичко да изчака до края на турнира. Искам да бъда напълно концентриран върху настоящия момент.“

🚨 Marcus Rashford on his future: “I was very clear…. I wanted any move done before the World Cup. If it’s not, I wanted it to wait until after. I want to be fully present in the moment”.



“We’re fighting for something special.” pic.twitter.com/38TP8wsQf9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Сред възможностите пред него, освен да остане в Манчестър Юнайтед, с който има договор до 2028 г., са и няколко отбора от Висшата лига.

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