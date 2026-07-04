Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

Първите 1/16-финали в историята на световни футболни финали вече са в историята. Те предложиха много повече драма от очакваното, а мнозинството от срещите определено оставиха отпечатък за историята. Така след техния край в битката за големия трофей на Мондиал 2026 останаха да се борят общо 16 отбора, които стартират битките от следващия етап в днешния 4-ти юли (събота).

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Изненадващо или не, и трите съдомакина на форума - САЩ, Канада и Мексико, оцеляха не просто след края на груповата фаза, но и успяха да преодолеят първия елиминационен кръг.

Именно “кленовите листа” ще дадат начало на 1/8-финалните битки, като днес те ще се изправят срещу тима на Мароко. “Атласките лъвове” от своя страна се превърнаха и на този Мондиал в пълен кошмар за европейските грандове, като този път след дузпи взеха скалпа на Нидерландия. Канада пък елиминира Южна Африка в своя мач с драматична победа в добавеното време.

“Янките” и “ацтеките” от своя страна стигнаха дотук без толкова усилия, печелейки уверено съответно срещу Босна и Херцеговина и Еквадор.

Междувременно Парагвай сътвори може би една от големите сензации и изхвърли четирикратния световен шампион Германия. Актуалният носител на титлата Аржентина пък бе близо до нещо подобно срещу Кабо Верде, но оцеля след спиращ дъха трилър с продължения.

Бразилия и Англия също имаха своите колебания срещу Япония и ДР Конго, но успяха да решат всичко още в рамките на редовното време. Голямата драма пък остана в сблъсъка на титаните между Португалия и Хърватия, като “мореплавателите” триумфираха, а Лука Модрич официално окачи бутонките на стената.

Ready for the Round of 16 📋#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vdrodnL4ls — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Франция, Килиан Мбапе и компания продължиха похода си към трети пореден финал, след като се оказаха прекалено силни за Швеция с Виктор Гьокереш и Александър Исак в състава си. Европейският първенец Испания също бе безкомпромисен срещу Австрия и на свой ред мечтае да изведе до световния връх ново златно поколение.

Ерлинг Холанд свърши задачата си и измъкна Норвегия точно когато трябваше срещу Кот Д’Ивоар.

Друг европейски състав в лицето на Белгия също бе на косъм от елиминацията, но се спаси след обрат от 0:2 срещу Сенегал. Африка като цяло нямаше много поводи за радост, тъй като и Алжир се сбогува с шампионата на планетата след поражение от Швейцария.

Така се стигна и до последната нощ на 1/16-финалите, когато Египет на Мохамед Салах и Омар Мармуш изстрада до последно поредната драма с дузпи от тази фаза на елиминациите и отстрани Австралия.

Заключителните акорди след това бяха за тима на Колумбия, който записа пестелив успех над Гана, въпреки че можеше да го разгроми.

Сега предстои нова вълнуваща фаза на осем сблъсъка, които загатват за голяма драма. Тях, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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