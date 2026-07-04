Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

Принцът на Уелс Уилям е известен с любовта си към футбола като фен на победителя в Лига Европа Астън Вила, но не е наследил това от баща си, крал Чарлз III. "Абсолютно не. Баща ми мрази футбола“, каза принц Уилям пред американския подкаст New Heights, ръководен от легендите на американския футбол от NFL Травис и Джейсън Келси. „Семейството ми няма особено дълга история с футбола.“

44-годишният Уилям каза, че любовта му към футбола като цяло и към клуба от Висшата лига Вила в частност идва от приятели от училище. „Като дете не можеш да избегнеш разговорите за футбол, те са навсякъде. И някои мои приятели от училище ме заведоха на първия ми мач“, каза той.

Looool😅🤣

Prince William will grant an interview to anybody, get on a podcast with anybody BUT the Royal rota and British press😭

Actions speak louder than world. I love that we finally know because I have wondered if the King was into football.

William answering the… pic.twitter.com/kaa2L2ft4d — Canellecitadelle (@Canellelabelle) July 3, 2026

„И всъщност видях Гарет Саутгейт онзи ден, точно тази седмица, и той ми напомни, че първият мач, който видях, беше, в който той играеше. Предишният мениджър на Англия играеше за Астън Вила на клубно ниво. В първия мач той беше защитник, играейки в мача, който гледах през 2000 г., който е Астън Вила срещу Болтън."

Принцът на Уелс е патрон на Английската футболна асоциация и редовен посетител на мачове на националния отбор на Англия. Уилям добави, че определено би отлетял за САЩ, ако отборът на Англия стигне до финала на 19 юли в Ню Джърси.

Той също така каза мили думи за германския треньор на „Трите лъва“ Томас Тухел. Той каза, че Тухел е поставил играчите в добра психологическа подготовка и им позволява да играят с повече свобода, отколкото по-дефанзивно настроения предишен наставник Гарет Саутгейт.

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Снимки: Imago