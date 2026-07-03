ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

Световната футболна федерация (ФИФА) излезе с официално становище, че отмяната на гола за Хърватия в края на мача срещу Португалия от 1/16-финалите на Световното първенство е била коректна. Решението е базирано на данни от специален сензор, вграден в топката.

Двубоят завърши при резултат 2:1 в полза на Португалия. В 13-ата минута на добавеното време Йошко Гвардиол отбеляза попадение, което обаче беше анулирано заради засада.

„Данните, предоставени от технологията „Свързана топка“ (Connected Ball Technology), вградена в официалната топка на първенството, доказаха, че хърватският национал Игор Матанович е осъществил контакт с кълбото преди гола. Това позволи на съдията правилно да отсъди засада и да отмени попадението“, се казва в изявлението на ФИФА.

От централата допълват: „Сензорите в топката могат да засекат дори най-лекия допир, предоставяйки на реферите безпрецедентно количество информация за взимане на бързи и точни решения.“

След тази победа Португалия продължава към осминафиналите, където ще се изправи срещу отбора на Испания, който от своя страна победи Австрия с 3:0. Срещата ще се състои на 6 юли в Арлингтън, щата Тексас.

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