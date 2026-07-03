Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

Кристиано Роналдо и целият отбор на Португалия отдадоха емоционална почит на бившия си съотборник Диого Жота след победата с 2:1 над Хърватия на Световното първенство в Торонто в четвъртък. След последния съдийски сигнал Роналдо, който отбеляза първия гол за Португалия от дузпа в 1/16-финалния сблъсък, облече фланелката на Жота с номер 21. Със сълзи на очи той посочи към небето, докато се събираше със съотборниците си в центъра на терена.

В петък се навършва точно една година от трагичната смърт на Диого Жота и брат му Андре Силва в автомобилна катастрофа в Западна Испания. Нападателят има 49 мача и 14 гола за националния отбор на Португалия.

„Знаехме го преди мача, беше толкова специален момент“, заяви Роналдо. „Днес в отбора говорихме за съвпаденията в живота, невероятно е. Бях изумен, защото днешната ситуация означава много за нас, не само защото спечелихме мача, но и заради начина, по който го направихме. Знаем, че той е с нас и единственото логично нещо беше да спечелим днес, за да го почетем по най-добрия начин“, заяви Роналдо по този повод.

На осминафиналите Португалия ще се изправи срещу Испания в понеделник в Арлингтън, Тексас.

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Снимки: Gettyimages