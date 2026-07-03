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Съставите на Португалия и Хърватия, Роналдо и Модрич са титуляри

  • 3 юли 2026 | 00:52
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Съставите на Португалия и Хърватия, Роналдо и Модрич са титуляри

Националните отбори на Португалия и Хърватия излизат един срещу друг в Торонто в най-вълнуващия сблъсък от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Победителя го очаква още по-вълнуващ осминафинален двубой, защото негов съперник ще бъде европейският шампион Испания, спечелил по-рано срещу Австрия с убедителното 3:0.

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди
Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

Португалия: Коща, Кансело, Диаш, Вейга, Мендеш, Ж. Невеш, Витиня, Нето, Фернандеш, Леао, Роналдо

Хърватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Влашич, Сучич, Батурина, Будимир

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