Матанович призна, че е докоснал топката

Хърватският национал Игор Матанович коментира отменения гол във вратата на Португалия в добавеното време на 1/16-финалния сблъсък от Световно първенство.
"Ватрените" загубиха мача с 1:2, след като в 13-тата минута на добавеното време отбелязаха попадение, което обаче беше отменено от главния съдия Еспен Ескос след намесата на ВАР. Причината бе засада на Марио Пашалич. В ситуацията Матанович се бореше за висока топка в наказателното поле, след което тя достигна до Пашалич.
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„Усетих леко докосване с косата си и попитах съдията какво се е случило. Не бях сигурен дали съм докоснал топката“, заяви Игор Матанович.
„Реферът ми каза, че чипът в топката е показал, че съм я докоснал“, добави нападателят.
Снимки: Gettyimages