Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

гледайте на живо: Швейцария - Алжир
  1. Световно първенство
  2. Хърватия
  3. Матанович призна, че е докоснал топката

Матанович призна, че е докоснал топката

  • 3 юли 2026 | 07:07
  • 287
  • 0

Хърватският национал Игор Матанович коментира отменения гол във вратата на Португалия в добавеното време на 1/16-финалния сблъсък от Световно първенство.

"Ватрените" загубиха мача с 1:2, след като в 13-тата минута на добавеното време отбелязаха попадение, което обаче беше отменено от главния съдия Еспен Ескос след намесата на ВАР. Причината бе засада на Марио Пашалич. В ситуацията Матанович се бореше за висока топка в наказателното поле, след което тя достигна до Пашалич.

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

„Усетих леко докосване с косата си и попитах съдията какво се е случило. Не бях сигурен дали съм докоснал топката“, заяви Игор Матанович.

„Реферът ми каза, че чипът в топката е показал, че съм я докоснал“, добави нападателят.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

Португалците с емоционален жест към Жота след победа над Хърватия

  • 3 юли 2026 | 05:33
  • 749
  • 3
Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

  • 3 юли 2026 | 06:00
  • 4341
  • 12
Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

Кристиано за бъдещето си: Няма да взимам прибързани решения

  • 3 юли 2026 | 05:01
  • 1119
  • 3
Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

  • 3 юли 2026 | 04:51
  • 1291
  • 0
Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

Гонсало Рамош: Казах на съотборниците си, че ако вляза, ще вкарам

  • 3 юли 2026 | 04:39
  • 681
  • 0
Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

Нови рекорди на сметката на Кристиано Роналдо

  • 3 юли 2026 | 04:17
  • 9210
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

Швейцария 2:0 Алжир, гол на Дан Ндой (гледайте на живо)

  • 3 юли 2026 | 06:00
  • 4341
  • 12
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 49143
  • 179
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 42067
  • 163
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 71158
  • 71
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 4836
  • 18
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 28072
  • 29