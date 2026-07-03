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  3. Златко Далич: Не заслужавахме да отпаднем, топката не искаше да влезе във вратата

Златко Далич: Не заслужавахме да отпаднем, топката не искаше да влезе във вратата

  • 3 юли 2026 | 06:40
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Хърватия не успя да се класира за осминафиналите на Световното първенство, след като загуби от Португалия с 1:2 в може би най-добрия мач от началото на турнира. След срещата в Торонто, селекционерът на „шахматистите“ Златко Далич излезе видимо сломен и натъжен от изхода на мача

"Нямам какво да кажа, съжалявам, че загубихме, особено заради второто полувреме, в което бяхме по-добри, създавахме положения. Получихме гол в добавеното време, но нямам какво да упрекна играчите. Бориха се и дадоха всичко от себе си. Топката не искаше да влезе във вратата, имахме много добри ситуации, но не успяхме да отбележим гол за 2:0. Поздравления за Португалия, трудно е", заяви Златко Далич

Той отказа да коментира бъдещето си начело на тима след Мондиала.

"Може би не заслужавахме да отпаднем, бяхме равностойни на Португалия. Какво следва след Световното първенство? Нямам коментар, ще говорим по-късно за това", допълни специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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