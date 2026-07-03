Златко Далич: Не заслужавахме да отпаднем, топката не искаше да влезе във вратата

Хърватия не успя да се класира за осминафиналите на Световното първенство, след като загуби от Португалия с 1:2 в може би най-добрия мач от началото на турнира. След срещата в Торонто, селекционерът на „шахматистите“ Златко Далич излезе видимо сломен и натъжен от изхода на мача
"Нямам какво да кажа, съжалявам, че загубихме, особено заради второто полувреме, в което бяхме по-добри, създавахме положения. Получихме гол в добавеното време, но нямам какво да упрекна играчите. Бориха се и дадоха всичко от себе си. Топката не искаше да влезе във вратата, имахме много добри ситуации, но не успяхме да отбележим гол за 2:0. Поздравления за Португалия, трудно е", заяви Златко Далич
Той отказа да коментира бъдещето си начело на тима след Мондиала.
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"Може би не заслужавахме да отпаднем, бяхме равностойни на Португалия. Какво следва след Световното първенство? Нямам коментар, ще говорим по-късно за това", допълни специалистът.
Снимки: Gettyimages